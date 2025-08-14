El Coro Estable bahiense realizará un concierto a beneficio

El miércoles 20 de agosto, a las 19:30, el Coro Estable de Bahía Blanca ofrecerá un concierto a beneficio en el Salón de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios, en Alsina 19.

La entrada será libre y gratuita, aunque se requiere la colaboración de un alimento no perecedero, destinado al comedor “Arco Iris”.

Un Réquiem Alemán representa una de las obras más profundas y personales de Brahms, fruto de un largo proceso creativo iniciado en 1857 y consolidado tras las pérdidas de su mentor Robert Schumann y su madre Johanna.

Se interpreta que las voces del barítono y la soprano encarnan estas dos figuras claves en su vida.

Estrenada el 10 de diciembre de 1868 en la Catedral de Bremen, bajo la batuta del propio Brahms, esta pieza no fue compuesta para uso litúrgico sino como una meditación sobre la existencia, la muerte y el consuelo.

Basada en textos bíblicos, invita a una contemplación de la vida desde el alma y la esperanza, más que desde el dolor.