Gremio de docentes universitarios denuncia “mentiras del Gobierno” y confirma que continúa con el plan de lucha

A menos de diez días de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto de ley de financiamiento universitario, la Conadu Histórica denunció que “el Gobierno responde con mentiras sobre un supuesto aumento salarial”.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano menciona un aumento del 7,5% para docentes y no docentes universitarios que estarían otorgando entre septiembre y noviembre (con los salarios del mes de agosto se percibirá 3,95%), y adicionales “excepcionales” de 25.000 pesos por cargo, asignado de forma proporcional a las distintas dedicaciones.

Carlos De Feo, secretario general de CONADU, explicó que “no hay ningún aumento”.

“En realidad, lo que están dando es lo mismo que firmaron con UPCN: 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo. Pero como a los universitarios no nos pagaron los meses de junio y julio, en agosto vamos a cobrar el retroactivo. De ahí surge ese 3,95%”, sostuvo el dirigente gremial.

“Lo único que acaban de agregar es el bono de 25 mil pesos por única vez solo para quienes cubren 40 horas en la universidad y porcentual a las dedicaciones menores, en 20 horas semanales, el bono será de $12.500 y en 10 horas el bono será de $6250. Esto es lo único que están ofreciendo. Ningún aumento”, expresó.

Y continúa: “Lo que deja en claro esta maniobra del Gobierno es que sintieron el impacto del plan de lucha que incluye una tercera Marcha Federal Universitaria a fines de agosto. Medidas que vamos a sostener, porque con estos parches que inventan están lejísimos de resolver la crisis salarial y presupuestaria que sufre todo el sistema universitario nacional”.

A fines de julio, el último plenario de secretarias y secretarios generales de CONADU resolvió que el segundo semestre del ciclo lectivo comenzara con la realización de una semana completa de paro y con paros rotativos de 48 horas a lo largo de las semanas posteriores en pos de ir construyendo una tercera gran Marcha Federal Universitaria hacia fines del mes de agosto.