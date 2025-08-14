Se actualizó el monotributo: las escalas que rigen en agosto 2025

El sistema impositivo simplificado actualizado para trabajadores independientes, conocido como monotributo, presenta en agosto de 2025 nuevas escalas y cuotas.

La normativa vigente surge de la última actualización ordenada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estableció topes y valores diferenciados para cada categoría de contribuyentes hasta febrero del año que viene.

El esquema, determinado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ajusta las obligaciones tributarias y previsionales para pequeños contribuyentes y refleja la inflación acumulada del último semestre.

La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto.

Para el octavo mes del año, los nuevos topes son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90



Cada categoría establece el tope anual de ingresos permitidos, por lo que quienes superan el límite de su categoría quedan obligados a realizar un recategorización. Los contribuyentes pueden consultar las tablas oficiales para conocer con precisión el encuadre correspondiente.