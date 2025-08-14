Se actualizó el monotributo: las escalas que rigen en agosto 2025
El sistema impositivo simplificado actualizado para trabajadores independientes, conocido como monotributo, presenta en agosto de 2025 nuevas escalas y cuotas.
La normativa vigente surge de la última actualización ordenada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estableció topes y valores diferenciados para cada categoría de contribuyentes hasta febrero del año que viene.
El esquema, determinado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ajusta las obligaciones tributarias y previsionales para pequeños contribuyentes y refleja la inflación acumulada del último semestre.
La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto.
Para el octavo mes del año, los nuevos topes son los siguientes:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Cada categoría establece el tope anual de ingresos permitidos, por lo que quienes superan el límite de su categoría quedan obligados a realizar un recategorización. Los contribuyentes pueden consultar las tablas oficiales para conocer con precisión el encuadre correspondiente.