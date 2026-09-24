Amplían el espacio exclusivo para motos frente a la UTN

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca sancionó la ordenanza N° 22.463, que modifica el artículo 1° de la Ordenanza N° 8.186 y amplía el espacio de estacionamiento exclusivo para motos frente a la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional.

La norma, sancionada el 17 de septiembre, establece una reserva de estacionamiento en 11 de Abril 461, con una longitud de 35 metros. De ese espacio, diez metros corresponden al frente de las Escuelas Medias dependientes de la Universidad Nacional del Sur.

El sector tendrá como límite el reservado para transporte escolar ubicado en 11 de Abril 445.

La modificación se realizó a partir de un relevamiento del Departamento de Ingeniería de Tránsito y de los consentimientos de las instituciones involucradas para el desplazamiento del espacio reservado para personas con discapacidad.