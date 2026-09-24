Plan Calor 2026: el Municipio de Bahía Blanca asistió a más de 9 mil vecinos

El Municipio de Bahía Blanca presentó el balance del programa Plan Calor 2026, una iniciativa desarrollada junto a instituciones, organizaciones, universidades y empresas que conformaron una red comunitaria para acompañar a las familias bahienses en situación de mayor vulnerabilidad durante el invierno.

Según informó el municipio, este año se registró un 30% más de inscripciones en comparación con 2025 y se logró acompañar a más de 9 mil vecinos y vecinas que necesitaban recursos esenciales para calefaccionarse.

Durante esos meses se entregaron recargas y envases de garrafas, leña, frazadas, kits de invierno, cocinas y estufas eléctricas. Además, se sumaron nuevas organizaciones aliadas como Hogares de Cristo, Parador de Naty y Marillac para mejorar el abordaje en cada barrio.

El municipio destacó que el programa cuenta con un esquema eficiente y con el 100% de trazabilidad en los recursos.

Por ese motivo, Plan Calor fue reconocido como un Caso Inspirador por el Portal RIL (Red de Innovación Local), que valoró la gestión de políticas públicas innovadoras.