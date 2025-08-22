viernes, agosto 22, 2025
DestacadasLocales

Anticipan que el viento será “protagonista” el próximo domingo en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El licenciado Carlos Zotelo anticipó una mínima de 5° y una máxima de 19° para el domingo en Bahía Blanca, con cielo despejado a la mañana y parcialmente nublado a la tarde.

En diálogo con DE LA BAHÍA, el profesional señaló que el viento “será protagonista desde bien entrada la madrugada hasta la tardecita, con ráfagas que alcanzarían los 75 kilómetros por hora del sector noroeste”.

“El intervalo más activo para el viento sucederá alrededor del mediodía del domingo, cuando se espera un promedio de 45 kilómetros por hora entre las 11 y las 13”, dijo Zotelo, al tiempo que pidió “estar atentos”.

CARLOS ZOTELO – DE LA BAHÍA

 

Comentarios

You May Also Like

"Yo no me escape, lo único que importa es la salud del chico"

De La Bahía Noticias

El municipio bahiense realizó una nueva entrega de escrituras

De La Bahía Noticias

La Canasta Básica Alimentaria aumentó un 12% durante noviembre en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias