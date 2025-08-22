Anticipan que el viento será “protagonista” el próximo domingo en Bahía Blanca

El licenciado Carlos Zotelo anticipó una mínima de 5° y una máxima de 19° para el domingo en Bahía Blanca, con cielo despejado a la mañana y parcialmente nublado a la tarde.

En diálogo con DE LA BAHÍA, el profesional señaló que el viento “será protagonista desde bien entrada la madrugada hasta la tardecita, con ráfagas que alcanzarían los 75 kilómetros por hora del sector noroeste”.

“El intervalo más activo para el viento sucederá alrededor del mediodía del domingo, cuando se espera un promedio de 45 kilómetros por hora entre las 11 y las 13”, dijo Zotelo, al tiempo que pidió “estar atentos”.

CARLOS ZOTELO – DE LA BAHÍA