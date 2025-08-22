Organizaciones locales recibieron certificados de normalización y constitución de bien público

Más de 40 asociaciones civiles y organizaciones locales recibieron sus certificados de normalización y constitución de bien público, informó el municipio de Bahía Blanca.

Diana, integrante de la Biblioteca “Mariano Moreno” de Ingeniero White, señaló que después de “muchos años de espera” lograron el trámite “gracias al acompañamiento del Municipio”.

“Donde hay una sociedad de fomento, un club, una biblioteca o una agrupación solidaria también está el corazón de la ciudad latiendo y construyendo futuro”, expresó una fuente de la comuna.