Sigue abierta la inscripción presencial para el programa FinEs

Continúa abierta la inscripción presencial para el segundo cuatrimestre del Trayecto Secundario 2025 del programa Fines.

Los interesados pueden acercarse a Viamonte 450, de lunes a viernes, de 16:30 a 19:30.

La propuesta es gratuita, presencial y otorga título con validez nacional para mayores de 18 años.

Para completar la inscripción, se debe presentar fotocopia del DNI, partida de nacimiento y constancia de estudios o analítico incompleto de la escuela de origen.