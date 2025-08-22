viernes, agosto 22, 2025
Locales

Sigue abierta la inscripción presencial para el programa FinEs

De La Bahía Noticias

Continúa abierta la inscripción presencial para el segundo cuatrimestre del Trayecto Secundario 2025 del programa Fines.

Los interesados pueden acercarse a Viamonte 450, de lunes a viernes, de 16:30 a 19:30.

La propuesta es gratuita, presencial y otorga título con validez nacional para mayores de 18 años.

Para completar la inscripción, se debe presentar fotocopia del DNI, partida de nacimiento y constancia de estudios o analítico incompleto de la escuela de origen.

