Anuncian cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 9 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Almafuerte, Coulin, Castelli, Fabián González.

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Alvarado, Canadá, Manuel de Molina, Vieytes, Mendoza, San Juan.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.