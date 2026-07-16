jueves, julio 16, 2026
Locales

Anuncian cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 9 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Almafuerte, Coulin, Castelli, Fabián González.

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Alvarado, Canadá, Manuel de Molina, Vieytes, Mendoza, San Juan.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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