Un aluvión de críticas cae sobre la táctica ultradefensiva del entrenador de Inglaterra

Un aluvión de críticas cayó en las últimas horas sobre las tácticas ultradefensivas del entrenador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, que atrincheró a su selección en su portería durante la mayor parte del segundo tiempo en la semifinal contra Argentina para terminar perdiendo el partido en sus últimos minutos (1-2).

El histórico delantero inglés Gary Lineker, hoy reconvertido en comentarista, calificó de “insondable” esa decisión de Tuchel: “Me pareció completamente insondable: si tu táctica es dejar a todo el mundo sentado, lo estás haciendo contra el mejor jugador del mundo”, dijo Lineker al programa ‘The Rest is Football’ de Netflix, en referencia a Leo Messi.

El que fue defensa del equipo nacional Gary Neville abundó en la misma idea: “El mayor problema para mí fue incluso antes de que (Tuchel) empezara a hacer cambios. Ya habíamos empezado a atrincherarnos en el área antes de eso. ¿Cómo es que no podemos ir y marcar (a Messi)?, dijo en el pódcast ‘The Overlap Stick’.

Otro exinternacional inglés, Ian Wright, recordó que recargar un equipo con defensores (como hizo Tuchel al introducir cambios) “es lo que Messi quiere: Messi quiere driblar entre los jugadores, poner el balón en el área y causar caos”.

Y se preguntó cómo Tuchel pudo incluso decir que no lamentaba nada: “¿Cuántas veces tocamos el balón en el área (argentina)? Siete. Si estás haciendo tu mejor juego y sólo tienes el balón siete veces en su área, es que no estás exigiendo mucho a tu equipo. ¿Por qué dice eso entonces? ¿Está insultando nuestra inteligencia?”, se preguntó.

Los medios ingleses, tanto los deportivos como los generalistas, se preguntan hoy si Tuchel puede seguir en el puesto tras la enorme decepción sufrida ayer con la derrota ante Argentina, generalmente atribuida a sus errores de planteamiento, pero por el momento el técnico alemán parece aferrarse al cargo.

Ayer, en la rueda de prensa posterior al partido, no sólo descartó dimitir, sino que afirmó contemplar con “muchas ganas” la próxima Eurocopa, cuya final se disputará en el estadio de Wembley, en Londres, en 2028.

“Seguiremos adelante con nuestro contrato hasta la Eurocopa en casa, y tengo muchas ganas de afrontarlo, aunque ahora mismo sea difícil mirar tan adelante”, señaló.

Inglaterra deberá enfrentarse a Francia este sábado en el duelo entre eliminados en semifinales por el tercer puesto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Mientras, España y Argentina disputarán la final por el título un día después. (EFE)