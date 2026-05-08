Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Tres de Febrero, Necochea, San Lorenzo, Bouchard;

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Drago, Chiclana, Misiones, Berutti.

– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Rondeau, Castelli, Blandengues, Vieytes.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.