viernes, mayo 8, 2026
Locales

Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Tres de Febrero, Necochea, San Lorenzo, Bouchard;

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Drago, Chiclana, Misiones, Berutti.

– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Rondeau, Castelli, Blandengues, Vieytes.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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