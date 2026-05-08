River sufrió, resistió y lo ganó en la última ante Carabobo

River visitó a se impuso por 2-1 ante Carabobo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, y se impuso 2-1 en un partido que tuvo de todo.

Con este triunfo, el millonario se consolidó como único líder del Grupo H y esta cada vez más cerca de los octavos de final.

Coudet dispuso un equipo alternativo que se adueñó del partido desde el inicio. A los 24 minutos el árbitro paraguayo Derlis López cobró penal tras una revisión del VAR por un codazo de Ezequiel Neira sobre Viña, y Juan Fernando Quintero ejecutó el disparo al centro que fue atajado por el arquero Lucas Bruera, surgido de Estudiantes de La Plata. Sobre el final del primer tiempo, nuevamente el VAR intervino nuevamente para expulsar a Edson Castillo por una plancha sobre Joaquín Freitas, y Carabobo se fue al descanso con diez hombres.

En el inicio del complemento, Maximiliano Meza conectó de cabeza un córner ejecutado por Quintero y abrió el marcador. Coudet aprovechó la situación del partido para hacer cambios: salieron Meza y Santiago Lencina, e ingresaron Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

A los 31 minutos del segundo tiempo, Juan Cruz Meza cometió penal sobre Joshuan Berríos, y el ex Racing, Matías Núñez, puso el partido 1-1. Diez minutos después, Beltrán salió lejos del área para frenar una contra de Berríos, lo derribó con una barrida y el VAR determinó la expulsión. Ya sin posibilidades de cambios, Viña se puso los guantes y el short sin número de camiseta para defender el arco de River.

El millonario supo aguantarle el partido a un Carabobo que buscó aprovechar la situación con el estadio encendido. En la última acción del partido, una pelota suelta en campo propio quedó entre los centrales locales, Salas les ganó la espalda y la picó ante la salida desesperada de Bruera para el 2-1 definitivo.

En la próxima jornada, River recibirá en el Monumental a Blooming y Bragantino para definir su clasificación. Antes, este domingo enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Apertura.