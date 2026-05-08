“Ante alerta naranja deberían suspenderse las clases”, reclamó Echeverría

Gerardo Echeverría, representante del Centro de Educadores Bahienses, habló con ContraReloj por De La Bahía, sobre el comunicado emitido en la noche de ayer donde remarcan su preocupación por el alerta meteorológico naranja ya que “estas situaciones implican riesgos concretos para la integridad física y la vida de docentes, estudiantes y de toda la comunidad educativa”.

Sostuvo además que en otros distritos que no pasaron por lo que pasó Bahía en los diferentes temporales suspenden las clases y pidió al municipio claridad sobre las medidas a tomar en estas situaciones.

“No estamos de acuerdo con el intendente Susbielles que dijo que el miércoles pasado no había pasado nada”, afirmó Echeverría sobre el temporal de lluvia de esta semana que afectó a varios establecimientos educativos bahienses.