Detuvieron a un joven por ingresar a robar en el club San Francisco

Personal de la comisaría Cuarta aprehendió a Brandon Javier Freire (25) acusado de ingresar al club San Francisco tras romper una abertura del predio ubicado en el sector del Hospital Penna que da a calle Misioneros.

Según se informó, una empleada del club advirtió la situación y el sospechoso escapó del lugar. Durante la huida descartó una motoguadaña perteneciente a la institución.

Posteriormente, el hombre ingresó al patio de estacionamiento donde funciona la delegación de Policía Científica, en la intersección de Misiones y San Lorenzo, donde fue reducido por efectivos policiales cuando intentaba sustraer cables de un vehículo incendiado que se encontraba en el lugar.

Además, durante el procedimiento se secuestró un arma blanca que llevaba entre sus prendas.