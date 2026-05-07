jueves, mayo 7, 2026
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Demoran a dos personas durante un allanamiento

De La Bahía 915

Personal del GTO de la comisaría Segunda, con colaboración del Grupo de Apoyo Departamental, realizó un allanamiento en una vivienda de calle Eva Duarte al 2900, en el marco de una causa por el hurto de una moto.

La investigación se originó tras el robo del rodado ocurrido el 30 de abril en Nicaragua al 1100, donde quedó imputado un menor de 15 años. Durante el procedimiento se secuestró una llave tipo ganzúa.

Además, fue aprehendido Juan David Galeano, de 19 años, acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad.

También quedó detenida María Belén Fuentes, de 39 años, por infracción a la Ley 23.737, tras hallarse en su poder cogollos y hojas de marihuana.

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