Doble alerta meteorológico para el viernes en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional anunció un alerta naranja por viento para la tarde y la noche de mañana en Bahía Blanca.

El área será afectada por intensos vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

El organismo también detalló que durante la mañana de este viernes regirá un alerta amarillo por viento y lluvias.

El área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

También anunció lluvias persistentes, por momentos fuertes, estimándose valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada.