Condenan a un hombre por asaltar a una docente con un cuchillo para robarle el celular

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a Claudio Gustavo Montecino a la pena de 5 años y 3 meses de prisión por haber asaltado con un cuchillo a una docente que había salido de trabajar en una escuela del barrio Pacífico de Bahía Blanca.

Según la causa investigada por el fiscal Diego Conti, el hecho ocurrió el 12 de noviembre de 2025 cuando la mujer salió caminando del establecimiento y fue interceptada por el acusado en inmediaciones de Paunero y España.

El acusado la intimidó con un cuchillo de mango oscuro, mientras la insultaba para exigirle sus pertenencias y realizaba movimientos como para asestarle una puñalada en la zona abdominal.

La víctima forcejeó con el hombre para evitar el robo, lo que le ocasionó heridas en ambas manos. Luego cayeron al piso y -en el momento en el que aparecen otras personas para auxiliarla-, Montecino se dio a la fuga corriendo por calle España en dirección a avenida Arias y sustrajo el teléfono celular de la maestra.

Las pruebas recolectadas y las diligencias que se realizaron permitieron dar con Montecino, quien fue condenado por el delito de robo agravado por el uso de arma.