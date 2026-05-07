Guillermo Francos pidió que Adorni presente la declaración jurada

El exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, Guillermo Francos, consideró que el escándalo por los viajes y propiedades de Manuel Adorni “tuvo que haberse terminado antes” y pidió que “sería bueno que se aclare, que se presente la declaración” jurada del ministro coordinador, tal como anticipó el jefe de Estado.

“Creo que por el bien del Gobierno y del país, porque todo esto ‘empioja’ mucho la relación del Gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante…También aleja la visión de todas las cosas en las que el Gobierno ha avanzado en reformar la estructura enquilosada y populista del Estado. Ojalá termine rápido. Yo creo que sería bueno que se aclare, que se presente la declaración (jurada)”, enfatizó Francos.

En diálogo con Infobae en Vivo, el exfuncionario sentenció: “A mí lo que me molesta es que estemos dándole vuelta a este tema durante tanto tiempo, siendo el centro de la conversación pública, sin que haya una respuesta contundente por parte del involucrado o del Gobierno. Por eso, me parece bien que el presidente, más allá de sostener a su jefe de Gabinete, haya dicho que Adorni va a presentar su declaración jurada”.

Además, el exfuncionario consideró que Javier Milei “piensa que esto es parte de una operación y sostiene a alguien en quien él tiene confianza”.

En ese marco, Francos precisó: “Hay cambios muy profundos que a mí me alcen tener la convicción de que el presidente va a ser reelegido en 2027”. (Diario Clarín)