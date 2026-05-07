“Lo de Adorni grafica que este es un Gobierno de pungas y mecheras”

El exjefe de Gabinete y diputado nacional de Unión por la Patria Santiago Cafiero aseguró que aseguró que el escándalo por los viajes y propiedades de Manuel Adorni “grafica lo que verdaderamente termina siendo este gobierno: un gobierno de pungas y de mecheras”.

“Adorni lo que grafica es lo que verdaderamente termina siendo este Gobierno: un Gobierno de pungas y mecheras. Un Gobierno que le grita a la multitud ‘allá está el ladrón’ y mientras tanto le mete la mano en la cartera a la jubilada, mientras tanto le roba la plata a las personas con discapacidad y le saca la plata a las universidades”, sentenció Cafiero en diálogo con TN.