Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán en:

– de 8:30 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Ecuador, Brown, Independencia, Esmeralda.

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Alsina, avenida Alem, 19 de Mayo, Alvarado.

– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Córdoba, Rega Molina, El Resero, José Ingenieros.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

