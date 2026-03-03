Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán en:

– de 8:30 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Ecuador, Brown, Independencia, Esmeralda.

– de 8:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Alsina, avenida Alem, 19 de Mayo, Alvarado.

– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Córdoba, Rega Molina, El Resero, José Ingenieros.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.