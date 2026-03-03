Estados Unidos cierra indefinidamente su embajada en Kuwait

Estados Unidos anunció este martes el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, en plena ola de ataques de Irán a objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico como represalia por la guerra iniciada en su país por Washington y Tel Aviv.

“Debido a las tensiones continuas en la región, la embajada estadounidense en Kuwait queda cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares regulares y de emergencia. Emitiremos un aviso cuando la embajada retome las operaciones normales”, indicó la misión diplomática en la red social X. (EFE/AP)