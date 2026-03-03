martes, marzo 3, 2026
Nacionales

Estados Unidos cierra indefinidamente su embajada en Kuwait

De La Bahía Noticias

Estados Unidos anunció este martes el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, en plena ola de ataques de Irán a objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico como represalia por la guerra iniciada en su país por Washington y Tel Aviv.

“Debido a las tensiones continuas en la región, la embajada estadounidense en Kuwait queda cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares regulares y de emergencia. Emitiremos un aviso cuando la embajada retome las operaciones normales”, indicó la misión diplomática en la red social X. (EFE/AP)

Comentarios

You May Also Like

“¿Quién mandó matar a Cristina?”: el pronunciamiento de intendentes bonaerenses

De La Bahía Noticias

Ministro aseguró que de la crisis “vamos a salir muy fortalecidos”

De La Bahía Noticias

Bajan los contagios, pero sigue alta la ocupación de terapias intensivas en provincias

Debora Pedreira