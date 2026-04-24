viernes, abril 24, 2026
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Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones se harán:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Posta Rolando, Almafuerte, 17 de Mayo, Esquiú.

– de 9:30 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Plunkett, Brown, Rubado, Belgrano.

– de 9 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Misioneros, Indiada, Newton, Rincón.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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