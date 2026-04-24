Anuncian cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en tres sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones se harán:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Posta Rolando, Almafuerte, 17 de Mayo, Esquiú.

– de 9:30 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Plunkett, Brown, Rubado, Belgrano.

– de 9 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Misioneros, Indiada, Newton, Rincón.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.