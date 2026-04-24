viernes, abril 24, 2026
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El SMN anunció un alerta amarillo por viento para Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico amarillo por viento para el domingo en Bahía Blanca.

Según el informe difundido por el organismo nacional, el área será afectada por fuertes vientos del sudoeste u oeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

El alerta regirá para toda la provincia de Buenos Aires, centro y oeste de La Pampa, oeste de Río Negro y Chubut, y sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

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