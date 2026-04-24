Boca goleó y es puntero en su zona

Boca Juniors se impuso 4-0 ante Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaghello. Este resultado que le permitió asegurar su clasificación a la fase eliminatoria del Torneo Apertura y colocarse en la cima de la Zona A de forma transitoria.

Con mayoría de suplentes, por la proximidad del partido con Cruzeiro por Copa Libertadores, el equipo de Claudio Úbeda mostró solidez y aprovechó los errores del rival. El primer gol llegó por parte del local, siendo anulado por el VAR por posición adelantada.

Si bien durante la primera mitad del partido Defensa y Justicia dominó la posesión, a los 24 minutos Milton Giménez se quedó con una mala salida del arquero local y definió con precisión.

El encuentro se vio interrumpido por la atención a un hincha de Boca Juniors en la tribuna visitante y la invasión de campo por parte de un simpatizante del local. Además. a los 40 minutos, el entrenador del local, Mariano Soso, fue expulsado por protestas reiteradas.

En el complemento, Alan Velasco amplió la ventaja en una jugada de contragolpe. Minutos después, una jugada colectiva terminó con el gol de Adam Bareiro, quien empujó la pelota tras una asistencia de Tomás Aranda. La goleada terminó con la definición de Miguel Merentiel, que esquivó al arquero y marcó el cuarto tanto

El resultado dejó a Boca Juniors con 27 puntos, liderando la punta de la Zona A junto a Estudiantes en la punta de la Zona A, a falta de un partido pendiente ante Central Córdoba. Por su parte, Defensa y Justicia quedó fuera de la zona de clasificación.

Además, durante la entrada en calor, Boca recibió la noticia de la lesión de Ander Herrera, que obligó a un cambio de último momento en el once inicial del Xeneize, ingresando Milton Delgado en su lugar.