Secuestran elementos en allanamiento por robo en una obra de construcción

La Policía realizó un allanamiento en una vivienda de calle Rincón al 1900 de Bahía Blanca y se secuestró una pava eléctrica y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante un robo ocurrido el 21 de abril.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el 21 de abril por Bautista Busaca, de 21 años, por un robo ocurrido en una obra de construcción ubicada en la intersección de las calles Rosales y Rincón.

Según se informó, por el hecho son investigados dos menores de edad, cuyos datos no fueron difundidos por cuestiones legales.

Interviene la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.