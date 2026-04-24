“Checo” Pérez asegura que la Fórmula 1 actual no es divertida y nadie la entiende

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de la escudería Cadillac, aseveró que los cambios en el campeonato de Fórmula Uno son tan confusos que le han quitado diversión al circuito.

“Sí, definitivamente es muy diferente esta Fórmula Uno y la realidad es que nadie la entiende, ni los ingenieros, ni nosotros los pilotos. Es una realidad que los autos no son tan divertidos como eran antes”, aseveró el piloto.

Pérez, quien estuvo en Ciudad de México para un evento de una de las marcas que lo patrocinan, habló de las modificaciones que se hicieron en las unidades de potencia de los autos, que cuentan con 50 % de energía eléctrica, lo que ha provocado confusión entre los pilotos.

“Es una Fórmula Uno nueva y muy complicada, muy diferente a lo que veníamos haciendo. Tenemos mucho que aprender todos los equipos. Como piloto buscas ir siempre lo más rápido posible, pero ahora tiene un papel más relevante la parte eléctrica y de recarga, eso la hace muy diferente y por eso nos ha costado tanto trabajo”, señaló.

También explicó que estos cambios provocan grandes diferencias en la velocidad que pueden provocar accidentes como el que sufrió el británico Oliver Bearman, en su intento de adelantar al argentino Franco Colapinto, en el Gran Premio de Japón de marzo pasado.

“Llega un momento en el que vas 80 o 90 kilómetros por hora más rápido que el auto de adelante y no sabes por qué. Es difícil, no tienes la información de lo que está pasando, a ese cambio de reglas nos tenemos que adaptar todos”, subrayó ‘Checo’.

Sergio Pérez también habló del reto que significa en su carrera ayudar a trascender a un equipo nuevo como es Cadillac.

“Cadillac es el reto más grande de mi carrera, en un equipo nuevo y llevarlo hacia adelante es todo un desafío. Hemos aprendido mucho con el auto. El primer fin de semana en el que tuvimos menos problemas fue en Japón. Miami va a ser un punto clave porque todos los equipos van a traer muchas mejoras”, apuntó.

A pesar de que ni él, ni su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, han podido sumar en las tres fechas que lleva el campeonato, Pérez confió en que tendrán un primer año de buenos resultados.

“Tengo gran confianza en el equipo y en los dueños. Estamos para llegar al siguiente nivel y espero que este año sea muy exitoso. No nos imaginamos que íbamos a estar peleando ahí, pero son las oportunidades que da la Fórmula Uno y esperamos nuestro momento”.

El nacido en Guadalajara reconoció que a sus 36 años le ilusiona el legado que puede dejar a los niños que quieran seguir su camino.

“Me gustaría dejar un historial que motive a las nuevas generaciones. Que sepan que venir de una familia normal en un deporte con tan pocas oportunidades no te limita. Yo soy un piloto que nunca se ha dado por vencido. Espero que mi legado sea ese, de que un niño vea que se puede llegar a la Fórmula Uno”, concluyó. (EFE)