Mañana se inaugura el PEC Cabildo

Este sábado 25 de abril se inaugurará el Punto de Encuentro Comunitario PEC Cabildo, ubicado en calle Pringles 65.

El Programa “Puntos de Encuentro Comunitarios” (PEC) tiene como finalidad “descentralizar la política social municipal, promover una modalidad de trabajo participativa, fortalecer redes y capacidades en cada espacio, fomentar lazos sociales solidarios y abordar situaciones de vulnerabilidad de manera integral”.

El PEC Cabildo articulará con la institución Cáritas Arquidiocesana Cabildo, “en virtud de que la misma se encuentra alineada con los lineamientos del Programa, destacándose entre sus actividades la asistencia y el abordaje integral de problemáticas vinculadas a la pobreza, sustentadas en los valores de dignidad, justicia y solidaridad”.

La inauguración, abierta a la comunidad, será mañana, a las 10:50, y contará con la participación del coro “Coral Cabildo” y del taller de folclore “No olvidar nuestras raíces”.