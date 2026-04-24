Reino Unido ratificó su soberanía sobre las Islas Malvinas

El Gobierno del Reino Unido rechazó versiones sobre un eventual cambio de postura de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas y reafirmó su posición histórica sobre la soberanía del territorio.

A través de un portavoz oficial, la administración británica sostuvo que “la soberanía sobre las Malvinas sigue estando en manos del Reino Unido y la autodeterminación es fundamental”. La declaración se produjo luego de reportes que indicaban que Washington evaluaría retirar su respaldo en el marco de tensiones con países de la OTAN.

Según consignó la agencia ANSA, el vocero evitó referirse de manera directa a la información difundida por Reuters, pero fue enfático al remarcar la postura británica. “Nuestra posición no podría ser más clara, firme e inmutable”, afirmó, al tiempo que subrayó que los habitantes del archipiélago “han votado de forma abrumadora a favor de mantener su estatus de territorio británico de ultramar”.

Las versiones surgieron a partir de un informe de Reuters que señala que el gobierno estadounidense analiza revisar su apoyo diplomático a territorios bajo control europeo, entre ellos las Islas Malvinas, como parte de posibles medidas hacia aliados de la OTAN.

De acuerdo con ese reporte, el Pentágono evalúa alternativas para presionar a países miembros de la alianza que no acompañan la estrategia de Washington en el conflicto con Irán, en particular por restricciones en el acceso a bases y permisos de sobrevuelo en Medio Oriente.

En ese marco, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, sostuvo que Estados Unidos busca que sus aliados “cumplan con su parte”. “Como ha dicho el presidente Donald Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no han estado ahí para nosotros”, afirmó.

El funcionario agregó que el Departamento de Defensa trabaja en “opciones creíbles” para responder a esa situación, aunque evitó brindar detalles sobre deliberaciones internas. Según una fuente citada por Reuters bajo anonimato, las posibles medidas apuntan a enviar “una señal contundente” a los aliados europeos y reducir lo que consideran una “sensación de privilegio”.

Entre esas opciones, el memorándum interno mencionado por la agencia incluye la posibilidad de reconsiderar el respaldo diplomático estadounidense a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas.