Anuncian cortes de energía para este jueves en algunos sectores de Bahía Blanca

La empresa distribuidora de energía EDES informó que este jueves 4 de septiembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica en distintos sectores de Bahía Blanca, lo que implicará interrupciones temporarias del suministro eléctrico en los siguientes horarios y zonas:

Zonas afectadas:

De 9 a 11:

– Cuadrante comprendido por las calles Malvinas, Blandengues, Don Bosco y Charlone.

De 9:30 a 13:30:

– Cuadrante comprendido por las calles Eduardo González, La Falda, Alberdi y Pigüé.

– Cuadrante comprendido por las calles Pedro Pico, Céspedes, Tomás Guido y Nueva Provincia.

Desde la empresa informaron que estos trabajos son necesarios para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente del servicio.

Asimismo, aclararon que los cortes podrían ser reprogramados en caso de que las condiciones climáticas no permitan su realización con seguridad.

