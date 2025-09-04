El pronóstico del tiempo para este jueves en Bahía Blanca

El CERZOS-CONICET detalló el pronóstico para los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre de 2025 en Bahía Blanca, donde se anticipan jornadas con condiciones estables y sin precipitaciones.

Para el jueves 4 de septiembre, se espera un cielo algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 2 °C y una máxima de 13 °C, con niveles bajos de nubosidad.

El viento soplará desde el oeste sudoeste con una velocidad promedio de 25.5 km/h.

En cuanto al viernes 5 de septiembre, las condiciones serán similares. El cielo continuará algo nublado, sin registro de precipitaciones.

La temperatura mínima se mantendrá en 2 °C, mientras que la máxima ascenderá levemente hasta los 15 °C.

Se prevé un leve aumento de la nubosidad y una disminución en la intensidad del viento, que será del oeste noroeste a 9.6 km/h.