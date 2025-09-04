¿Habrá clases el lunes posterior a las elecciones del 7 de septiembre?

El dictado de clases el lunes, el día posterior a las elecciones del 7 de septiembre, será normal en ambos turnos en todas las escuelas utilizadas para ir a votar, según lo dispuso la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

En ese sentido, los establecimientos educativos serán higienizados y desinfectados para abrir sus puertas con normalidad desde la mañana.

Las tareas incluirán aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, incluyendo el mobiliario.

Las tareas de limpieza deberán realizarse con posterioridad al cierre de los comicios.