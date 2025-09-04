La Anmat prohíbe comercialización de una miel orgánica

La ANMAT prohíbe la elaboración, fraccionamiento y comercialización de la “Miel orgánica certificada marca Los Meleros” en Argentina.

Esta medida se toma tras una consulta de la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAM) que reveló que el producto no cumple con la normativa vigente, careciendo de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA).

La ANMAT determina que, al no poder garantizarse la trazabilidad y calidad del producto, este es considerado ilegal.

La prohibición afecta a todos los puntos de venta y plataformas en línea, impactando directamente a los consumidores y al mercado apícola.