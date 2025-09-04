Gran triunfo del Sub 15 de la Liga del Sur ante Olavarría

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur logró un importante triunfo ayer al imponerse por 5 a 3 frente a su par de Olavarría, en un encuentro vibrante y cargado de emociones.

Lucas Busachelli, una de las figuras del encuentro, anotó dos goles, mientras que Thiago Bedolla, Ian Meriño y Santino Castiglioni completaron la lista de goleadores para la Liga del Sur.

Por el lado del conjunto visitante, los descuentos llegaron a través de Bautista Vivas, autor de dos tantos, y Enzo Bruno, que también se hizo presente en el marcador.