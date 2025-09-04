jueves, septiembre 4, 2025
Gran triunfo del Sub 15 de la Liga del Sur ante Olavarría

De La Bahía Noticias

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur logró un importante triunfo ayer al imponerse por 5 a 3 frente a su par de Olavarría, en un encuentro vibrante y cargado de emociones.

Lucas Busachelli, una de las figuras del encuentro, anotó dos goles, mientras que Thiago Bedolla, Ian Meriño y Santino Castiglioni completaron la lista de goleadores para la Liga del Sur.

Por el lado del conjunto visitante, los descuentos llegaron a través de Bautista Vivas, autor de dos tantos, y Enzo Bruno, que también se hizo presente en el marcador.

