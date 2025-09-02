Anuncian cortes de tránsito en Bahía Blanca por tareas de reencarpetado asfáltico

El municipio de Bahía Blanca confirmó que hoy se efectuarán cierres de tránsito vehicular por trabajos de reencarpetado asfáltico:

En el horario de 8 a 18, se realizará un corte en 19 de Mayo y Cerrito.

Mientras que durante cinco días se interrumpirá el tránsito en Caronti, entre Mitre y Zapiola.

Por este corte, la línea 503 modificará parte de su circuito desde UNS a Spurr por avenida Alem, Paraguay, Mitre y recorrido habitual.