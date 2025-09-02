martes, septiembre 2, 2025
Locales

Anuncian cortes de tránsito en Bahía Blanca por tareas de reencarpetado asfáltico

De La Bahía Noticias

El municipio de Bahía Blanca confirmó que hoy se efectuarán cierres de tránsito vehicular por trabajos de reencarpetado asfáltico:

En el horario de 8 a 18, se realizará un corte en 19 de Mayo y Cerrito.

Mientras que durante cinco días se interrumpirá el tránsito en Caronti, entre Mitre y Zapiola.

Por este corte, la línea 503 modificará parte de su circuito desde UNS a Spurr por avenida Alem, Paraguay, Mitre y recorrido habitual.

Comentarios

You May Also Like

El PAMI y el puerto de Bahía Blanca celebraron la fiesta de las personas jubiladas

De La Bahía Noticias

Aún no se confirma la suspensión de las PASO en la Provincia

De La Bahía Noticias

Nueva antena de TDA en la ciudad de mayor alcance

De La Bahía Noticias