Aumentan los muertos por el terremoto en el este de Afganistán

El balance de víctimas mortales a causa del terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter registrado a última hora del domingo en el este de Afganistán ascendió a más de 1400 muertos, según confirmó este martes las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021.

El viceministro de Información y portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid, indicó en su cuenta en la red social X que hasta la fecha se han confirmado 1411 muertos y 3124 heridos, al tiempo que cifró en más de 5400 el número de viviendas destruidas a causa del seísmo, que afectó principalmente a la provincia de Kunar.

En este sentido, el viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, resaltó que “las operaciones de rescate siguen en marcha en las zonas afectadas”, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas siga aumentando en las próximas horas.

“Decenas de comandos han sido trasladadas a las zonas donde los aviones no podían aterrizar para colaborar en las labores para sacar de entre los escombros a los heridos y llevarlos a lugares adecuados”, manifestó en su cuenta en X, donde confirmó que se levantó un campamento en Kunar para “organizar la ayuda de emergencia”.

Fitrat señaló además que las autoridades afganas han levantado otros dos centros para gestionar el traslado de heridos y los entierros de los “mártires”, al tiempo que confirmó que parte de la ayuda prometida por diversos países para apoyar las labores de búsqueda y rescate fue ya recibida por Kabul, sin más detalles al respecto.

La Media Luna Roja de Afganistán subrayó previamente que el “devastador” seísmo “ha causado graves pérdidas humanas y financieras en los distritos de Nurgal, Saukay, Uatapur y Manugai, en Kunar, así como en partes de las provincias de Laghman y Nangarhar”.

“Muchas personas están atrapadas bajo los escombros de viviendas destruidas, con los esfuerzos de rescate en marcha”, zanjó. (Europa Press)