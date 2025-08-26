martes, agosto 26, 2025
Anuncian la tercera campaña de castración gratuita del año en Monte Hermoso

De La Bahía Noticias

La Dirección de Bromatología de Monte Hermoso informó que desde el lunes 1 de septiembre se podrán sacar turnos online, a través de la web oficial del municipio, para participar de la tercera campaña de castración gratuita del año.

La jornada se realizará el sábado 6 de septiembre.

Se recuerda que los animales deben cumplir ciertos requisitos de salud y asistir con 12 horas de ayuno.

Además, las reservas de turnos que no se utilicen se pierden, quitando la posibilidad a otros vecinos.

