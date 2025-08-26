Anuncian la tercera campaña de castración gratuita del año en Monte Hermoso

La Dirección de Bromatología de Monte Hermoso informó que desde el lunes 1 de septiembre se podrán sacar turnos online, a través de la web oficial del municipio, para participar de la tercera campaña de castración gratuita del año.

La jornada se realizará el sábado 6 de septiembre.

Se recuerda que los animales deben cumplir ciertos requisitos de salud y asistir con 12 horas de ayuno.

Además, las reservas de turnos que no se utilicen se pierden, quitando la posibilidad a otros vecinos.