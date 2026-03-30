Anuncian una jornada de vacunación contra el HPV
Una jornada de vacunación gratuita contra el HPV se realizará este martes 31 de marzo en el Centro de Salud Héroes de Malvinas (Caronti 76), destinada a adolescentes y jóvenes de entre 11 y 26 años.
Fuentes oficiales detalló que las dosis se darán de 9 a 15 por orden de llegada.
La tasa de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, más conocido como HPV, bajó un 30% el último año, expresaron.
Cuando se administra en las edades recomendadas, la vacunación protege contra el virus y previene el desarrollo de enfermedades asociadas como verrugas genitales y cánceres.
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