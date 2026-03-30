El Municipio llama a licitación para la gestión del relleno sanitario

El Municipio de Bahía Blanca anunció el llamado a licitación Pública para la contratación del servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario local, un paso clave para garantizar la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la gestión de la higiene urbana de la ciudad.

El nuevo pliego prevé una gestión integral del relleno sanitario sobre una superficie de 47 hectáreas y está pensado en torno a una planificación técnica adecuada que permitirá optimizar su uso y extender su vida útil.

Actualmente, el predio opera con una carga diaria cercana a las 550 toneladas, compuesta por residuos provenientes de la recolección domiciliaria, generadores industriales no especiales y volquetes, lo que exige una operación continua y controlada.

En ese marco, el pliego también contempla:

– Ampliación y optimización del predio, mediante la construcción de nuevos módulos y la aplicación de estrategias técnicas como coronamiento y sutura de sectores existentes.

– Registro digital en tiempo real, que permitirá monitorear el ingreso de residuos, las operaciones y el funcionamiento del sistema.

– Sistema ambiental completo, con impermeabilización del suelo, gestión de lixiviados y control de gases.

– Monitoreo ambiental permanente, incluyendo el control de aguas subterráneas y la estabilidad del predio.

– Planes de contingencia operativos y ambientales, para responder ante eventos como incendios, derrames o fallas de infraestructura.

– Separación y tratamiento diferenciado de residuos, mejorando la gestión de las distintas corrientes.

– Incorporación de procesos de valorización, promoviendo la recuperación de materiales y reduciendo el volumen de residuos enterrados, con una perspectiva de economía circular.

El contrato tendrá una vigencia de cinco años, con opción de prórroga, y el acto de apertura de sobres si fijó para el próximo 22 de abril.

El presupuesto oficial para este servicio esencial fue fijado en 20.454.582.186 millones de pesos anuales; y considerando que la disposición de residuos es un servicio esencial, el Municipio prorrogó el actual convenio vigente por seis meses, o hasta tanto se complete el proceso de puesta en marcha del nuevo contrato.

Es importante destacar que los procesos administrativos para la confección de esta nueva licitación requirieron de plazos adicionales debido a la necesidad de realizar exhaustivos estudios técnicos.

Tras las afectaciones sufridas en la superficie del relleno por inundaciones previas y el incremento inusual en el volumen de residuos durante los meses posteriores, fue imperativo determinar con precisión las condiciones actuales del suelo y la necesidad de extender la vida útil del predio para garantizar una contratación técnicamente sólida.