Realizarán una jornada de vacunación antirrábica en una plaza de Bahía Blanca

El próximo miércoles, de 12 a 15, se realizará una jornada de vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos en la plaza Payró, ubicada en las inmediaciones del Teatro Municipal, en la intersección de Zeballos y Alsina.

Además, las vacunas estarán disponibles en todos los móviles de castración, en el horario de 12 a 13.

Durante esa franja también se podrán efectuar consultas postquirúrgicas para animales intervenidos.