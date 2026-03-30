martes, marzo 31, 2026
Locales

Realizarán una jornada de vacunación antirrábica en una plaza de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El próximo miércoles, de 12 a 15, se realizará una jornada de vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos en la plaza Payró, ubicada en las inmediaciones del Teatro Municipal, en la intersección de Zeballos y Alsina.

Además, las vacunas estarán disponibles en todos los móviles de castración, en el horario de 12 a 13.

Durante esa franja también se podrán efectuar consultas postquirúrgicas para animales intervenidos.

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