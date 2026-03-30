En octubre se realizará el juicio por un presunto fraude vinculado a una herencia

Desde el 19 y hasta el 23 de octubre del presente año, en dependencias del Juzgado Correccional Nº 1 subrogado por María Mercedes Rico, se llevará a cabo el debate oral y público para analizar la conducta de la exfiscal y exdiputada provincial María Marta Corrado por el delito de estafa.

Corrado se encuentra acusada de haber realizado maniobras estafatorias tendientes a desapoderar de la herencia sucesoria perteneciente a su excuñado, Adolfo José Luis Herro, que le correspondía al hijo y único heredero universal Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía.

Según la causa, los hechos ocurrieron a partir del 25 de julio de 2005, fecha en la que se produjo la muerte de Adolfo Herro, cuando un grupo de personas de la familia y amigos, entre los que se encontraba Corrado, llevaron a cabo diversas acciones para vaciar el acervo sucesorio e impedir que Rodríguez Labastía accediera a lo que por derecho le correspondía.

En octubre de 2022 fueron juzgados por el hecho -y absueltos- seis integrantes de la familia y amigos.

El fallo del titular del Juzgado Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, fue recurrido y se encuentra pendiente de resolución definitiva.