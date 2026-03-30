El Gobierno apelará la suspensión de parte de la reforma laboral
El Ministerio de Capital Humano informó que, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, mediante el cual se dispuso la suspensión cautelar de un conjunto de artículos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.
La cartera que dirige Pettovello, indicó que “rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”.
Comentarios