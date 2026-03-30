Fallo por YPF: Caputo ratificó que hubo varios intentos de Buford de negociar el pago de la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que hubo intentos por parte de la empresa Burford para negociar la deuda de Argentina por la expropiación de YPF, antes de que saliera el fallo favorable a nuestro país, pero aseguró que desde el Gobierno no aceptaron las llamadas.

Así lo señaló el ministro en redes sociales al compartir la publicación del periodista Carlos Burgueño, quien indicó que “en ningún momento el gobierno de Milei mostró interés en negociar con Burford. Al contrario. Ni aceptaron llamadas de wpp”.

“Verdad. Y no fueron poco los intentos!”, ratificó Caputo.