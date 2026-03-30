Lemoine aprovechó el fallo a favor de YPF para cruzar a la vice Villarruel

La diputada nacional Lilia Lemoine aseguró esta mañana que “si Milei no viajaba, hoy nos tocaba pagar más de 18 mil millones de dólares”, en referencia a la deuda de Argentina por la expropiación de YPF, que se revirtió el viernes tras un fallo favorable de la Justicia de EEUU.

En su publicación de redes sociales, Lemoine le respondió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien -tal como muestra una tapa de Clarín- le reclamó en julio del año pasado al presidente Javier Milei que “gaste menos en viajes y en la SIDE”.

“Villarruel se dedica a repetir sloganes faltos de contenido y acoplarse a los detractores de las ideas por las que debería trabajar en vez de intentar destruír. Pero claro, es difícil esperar lealtad de alguien que te preferiría ver “no vivo”, a ver si hereda tu lugar”, apuntó Lemoine.