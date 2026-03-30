Caputo le respondió a Kicillof: “La expropiación de YPF atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta”

El ministro de Economía, Luis Caputo, le respondió al gobernador Axel Kicillof tras su conferencia de prensa este lunes, donde afirmó que “los dólares del superávit energético son resultado de la estatización de YPF”.

“Como el gobernador bien sabe, el superávit energético nada tienen que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de política económica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1, precisamente para revertir el desastre hecho por su gobierno”, marcó Caputo.

En una publicación en redes, Caputo aseguró que “la expropiación de YPF atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta ya que ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente” y apuntó: “Lo que dice el gobernador es tan alocado, que solo puede ser tomado en serio por un grupo menor de fanáticos”.