Aparecieron sanos los tres kayakistas en el río Sauce Grande

El Secretario de Seguridad del municipio de Tornquist, Daniel Pérez, confirmó esta mañana que los tres kayakistas que eran intensamente buscados desde la jornada de ayer se encuentran en buen estado de salud.

Los deportistas lograron entablar comunicación para informar que su demora formaba parte de la travesía planificada y que se disponen a regresar por sus propios medios.

La alerta se había encendido tras el aumento del caudal del río y la presencia de obstáculos como ramas y barro, lo que dificultaba la navegación y la comunicación en zonas rurales sin señal.

Sin embargo, la buena noticia llegó a través de uno de los kayakistas, de apellido Ferrero, quien se comunicó con el encargado de la estancia donde habían dejado su vehículo para avisar que estaban bien.

De acuerdo con lo informado por Pérez, los hombres tenían previsto realizar una travesía, acampar y regresar durante la mañana de hoy hacia la camioneta.

Se trata de personas avezadas en el kayakismo que cuentan con los elementos de seguridad necesarios.

Pese a que el retraso era parte de su plan, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda de manera preventiva. (Noticias Tornquist)