La Fragata Libertad iniciará un nuevo viaje de instrucción

El próximo domingo 11 de abril la Fragata Libertad zarpará desde Buenos Aires en una travesía que combinará instrucción naval para 45 aspirantes a oficiales y una participación destacada en las celebraciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

La travesía forma parte del 54º Viaje de Instrucción del buque escuela y tendrá una duración aproximada de cinco meses y ocho días, cubriendo un itinerario internacional enfocado en la costa este americana.

La tripulación supera los 250 miembros, distribuidos entre oficiales, suboficiales, cabos, guardiamarinas y personal invitado de otras fuerzas armadas, tanto nacionales como extranjeras.

El recorrido de la Fragata Libertad incluirá escalas en Brasil, varios puertos de Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y regresará a Buenos Aires el 19 de septiembre tras más de 18 mil millas náuticas recorridas.

Entre las escalas programadas, destaca su presencia en Nueva York para los festejos centrales del Sail 250, desde el 4 de julio, en el que la nave argentina compartirá escenario con flotas internacionales durante la conmemoración del 250° aniversario de la independencia estadounidense.

Además de Nueva York, el itinerario contempla paradas en New Orleans, Norfolk, Baltimore y Boston.

El régimen disciplinario y la exigencia técnica fijan una rigurosa rutina diaria: los guardiamarinas alternan faenas operativas y estudio académico, rotando por diferentes departamentos como máquinas, cubierta y abastecimiento.