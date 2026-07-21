Aprehenden a tres menores tras intentar ingresar a una casa

Tres adolescentes fueron aprehendidos luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada en Mallea al 200, según informó el Comando de Patrullas de Bahía Blanca.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del inmueble, un joven de 23 años, quien aportó registros fílmicos en los que se observaba a los tres menores intentando forzar la reja de acceso, aunque sin llegar a provocar daños.

Los sospechosos fueron localizados en Ayacucho al 2300. Al advertir la presencia policial intentaron escapar, pero fueron interceptados y trasladados a la comisaría correspondiente.

En la causa intervienen la fiscalía N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, la Defensoría del Joven y el Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial de Bahía Blanca.