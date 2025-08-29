Aprehenden a un hombre con marihuana y cocaína en una casa de Bahía Blanca

El Juzgado de Garantías Nº4 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en Luis Piedra Buena al 100 de Bahía Blanca.

La causa se inició el 21 de julio del presente año con una denuncia efectuada a través de la página del Ministerio de Seguridad, en la cual se informa que en esa vivienda se vende droga y hay armas de fuego.

De las tareas de vigilancia efectuadas, surgen maniobras compatibles con el delito investigado, particularmente reiterados pasamanos en los que se observa a un hombre que entrega algo y recibe dinero a cambio.

En el allanamiento se secuestró marihuana, cocaína, elementos de corte, balanzas de precisión, dinero y un dispositivo celular.

También se demoró al morador de la vivienda, identificado como Julián Ivancich.