Agenda de actividades del Paseo Portuario: un fin de semana para disfrutar

El Paseo Portuario se prepara este fin de semana para recibir a la comunidad con una amplia oferta de actividades para todos los gustos.

Desde el sábado hasta el domingo, los visitantes podrán disfrutar de diversas propuestas que incluyen gastronomía, entretenimiento para los más pequeños y un evento de freestyle de gran nivel.

Uno de los principales atractivos será el Mercado del Puerto, que estará abierto en el Galpón C, de 10:30 a 18:30, ambos días.

El mercado ofrecerá una gran variedad de productos frescos y secos a precios accesibles, gracias a su participación en el programa Mercados Bonaerenses.

Los asistentes podrán obtener un 40% de reintegro en las compras realizadas con Cuenta DNI en los stands del mercado.

Además, el sábado, a partir de las 16, se llevará a cabo un taller de RCP destinado a niños y niñas, en colaboración con la Brigada de Primeros Auxilios, Socorros, Emergencia y Rescate “SER”.

Para los más pequeños, se habilitará el Juego Barco, un espacio recreativo que estará ubicado en el sector cercano al edificio del Consorcio de Gestión del Puerto.

Este juego estará disponible para niños y niñas de hasta 12 años, brindando una opción de diversión segura y gratuita.

En paralelo, el Puerto Freestyle será el evento destacado de la jornada del domingo.

A partir de las 16, se realizará una nueva edición de esta competencia de freestyle en Soler 678.

Con el DJ Eznar, reconocido internacionalmente, como encargado de la música, los jóvenes competirán en un ambiente único que celebra la cultura urbana.

El evento contará con la inscripción de participantes a las 16 y los filtros comenzarán a las 16:30.