Aprehenden a un hombre por robar la batería de un auto

Un hombre de 32 años, identificado como Federico Sebastián Winder, fue aprehendido acusado de robar la batería de un automóvil estacionado en Emilio Rosas al 2400.

El procedimiento se inició luego de que operadores del Centro Único de Monitoreo (CEUM) detectaran a un hombre que circulaba en bicicleta ocultando un objeto bajo su buzo.

Al ser identificado por la Policía, se constató que llevaba una batería de auto entre sus prendas.

Poco después, el propietario del vehículo, un Fiat Duna, reconoció el elemento como el que había sido sustraído de su rodado, el cual presentaba daños en la parrilla delantera compatibles con el robo.

La Policía secuestró la batería marca Lubeck y la bicicleta utilizada, mientras que el aprehendido quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.